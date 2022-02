Psg-Real Madrid da 1X più Over 1,5

Indovina il risultato esatto di Psg-Real Madrid e vinci!

Il Psg in casa fa paura

La fase a gironi del torneo ha messo in evidenza un dato: il Psg ha sempre vinto in casa mentre il Real Madrid ha sempre conquistato i tre punti in trasferta. Kylian Mbappé e compagni dal punto di vista offensivo poi si sono spinti sempre oltre, al 2-0 inflitto al Manchester City hanno fatto seguito il 3-2 contro il Lipsia e il 4-1 con il Club Brugge. Da registrare invece una difesa di ferro per i "Galacticos" che non hanno mai subito gol nei tre successi contro Inter (1-0), Shakhtar (5-0) e Sheriff Tiraspol (3-0). Il fattore campo (il Psg in casa in campionato ha fatto registrare 11 vittorie e 1 pareggio) potrebbe rivelarsi fondamentale. Da provare la "combo" 1X più Over 1,5 al triplice fischio dell'arbitro.