Champions League, Inter-Liverpool: migliori quote e pronostico

Per l' Inter di Simone Inzaghi è tempo di Champions League . Mercoledì sera i nerazzurri ospitano il Liverpool nel match d'andata degli ottavi di finale . Ecco alcune statistiche che possono risultare utili in ottica pronostico .

Tiri totali, legni colpiti e... gol

Per il Liverpool parla il curriculum in questa edizione di Champions. Sei vittorie su sei nel girone, vinto a mani basse davanti ad Atletico, Porto e... Milan. Un dominio globale evidente anche se proprio il doppio confronto con l’anima rossonera di Milano ha dimostrato che segnare a questo Liverpool si può. Il Diavolo lo ha fatto due volte ad Anfield e una al Meazza.

L’Inter nel suo girone ha perso le due “prove d’appello” contro il Real Madrid senza segnare ma destando un’ottima impressione al Meazza contro i Blancos. Insomma, ai nerazzurri non è mancata l’iniziativa, basti pensare che nella fase a gironi la squadra di Inzaghi è stata quella che ha effettuato più tiri totali di tutti, 117 in 6 gare. Il Liverpool in questa speciale graduatoria è “solo” 5° con 104 conclusioni.

Inter “davanti” anche nei legni colpiti, 4, contro nessuno dei Reds. Un paio di statistiche su un paio di eventi speciali che sono oggetto di scommesse. Tiri, legni ma ovviamente anche i gol sono (si spera) protagonisti. Per le quote è match da Over 2,5, tra le opzioni alternative è da segnalare il “Multigol 1-2 Casa+Multigol 1-3 Ospite”.