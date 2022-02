Barcellona-Napoli, spettacolo al Camp Nou

Blaugrana favoriti per le quote ma i problemi in difesa sono un assillo per Xavi

Barcellona-Napoli è di certo la sfida più accattivante nell'ambito dei sedicesimi di Europa League. L'andata si gioca giovedì al Camp Nou, blaugrana retrocessi dalla Champions, azzurri secondi alle spalle dello Spartak Mosca (per gli scontri diretti) nel girone di Europa League. Barcellona-Napoli di Europa League, indovina il risultato e vinci Una "combo" per il match del Camp Nou

Il Barcellona di Messi è acqua passata, oggi la squadra blaugrana ha ottime individualità ma tante lacune, specie in difesa dove Xavi è alle prese con assenze pesanti. Il recente 2-2 con l'Espanyol è un'ulteriore conferma dei problemi del Barca, comunque imbattuto in Liga da otto partite e quindi avversario da rispettare. Il Napoli va al Camp Nou per trovare certezze anche in campo europeo, quindi senza paura e con la consapevolezza di poter andare a segno. In stagione, lontano dal Maradona, partenopei a secco solo contro la Roma di Mourinho. C'è un match di ritorno ma difficilmente due squadre così faranno calcoli. L'Over 2,5 è un'opzione possibile al pari del Goal, chi ritiene opportuno può anche legare in combo i due esiti. Da non perdere Xavi: col Napoli sfida Champions Pronostico Inter-Liverpool Tutte le news di Pronostici

