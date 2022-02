Atalanta-Olympiakos, ok il segno 1

Andata dei sedicesimi di finale di Europa League . Al " Gewiss Stadium " va in scena il confronto tra Atalanta e Olympiakos . La " Dea " entra a far parte di questa competizione dopo non esser riuscita a superare la fase a gironi di Champions League (terzo posto).

Il riscatto dei bergamaschi

L'Atalanta in casa è reduce dall'1-1 ottenuto contro la Juventus. Nella testa dei tifosi nerazzurri c'è ancora il rammarico per il gol subito da Danilo nel recupero del secondo tempo. La "Dea" (due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro gare interne disputate tra campionato e coppa Italia) ora contro l'Olympiakos proverà a mettere la parola fine a questo "brutto" periodo. I greci nelle tre trasferte disputate nella fase a gironi del torneo hanno prima vinto per 3-0 sul campo del Fenerbahce e poi hanno alzato bandiera bianca contro l'Eintracht (3-1) e l'Anversa (1-0). Da provare il segno 1 al novantesimo con la possibilità di vedere l'Atalanta andare a segno per prima.