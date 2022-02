Porto-Lazio di Europa League, statistiche e pronostico

Giovedì sera, alle 21, la Lazio di Sarri affronta in trasferta il Porto di Sergio Conceiçao nell'andata degli spareggi di Europa League (sedicesimi). Biancocelesti costretti a rinunciare al febbricitante Ciro Immobile all' Estadio do Dragao . Ecco alcuni dati che possono risultare utili in ottica pronostici .

Porto-Lazio da brividi, fai il tuo pronostico

Porto-Lazio, i consigli

Primo in campionato (19 vittorie e 3 pareggi) ma terzo nel girone di Champions League chiuso con 4 gol segnati e 11 subìti. Il Porto di Sergio Conceiçao non vuole fare sconti alla Lazio di Sarri, che nelle ultime sei partite disputate ha sempre collezionato l’esito No Gol.

La squadra biancoceleste è una delle seconde classificate nei gironi di Europa League: Galatasaray primo con 12 punti, Lazio a quota 9 ed è proprio in trasferta che Pedro e compagni hanno subìto tutte e tre le reti al passivo. Gara sulla carta in salita per gli uomini di Sarri, le quote sono a tinte lusitane. Da segnalare un particolare “ritardo”, la Lazio non centra la somma gol 2 da ben 16 partite di fila. Ecco materializzarsi allora il Multigol 2-3 come possibile opzione.