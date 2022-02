Serie A, tantissimi crediti in palio con tuttosport.fun

Le Schedine a Torneo continuano a dare spettacolo su tuttosport.fun, merito del meccanismo che permette di vincere a più livelli, infatti vinci se indovini per primo gli 8 eventi oltre al Jolly, ma sono importanti anche l’8 (scudetto), il 7 (coppa), il 6 (medaglia) e l’evento Jolly (J) grazie ai quali ottieni i TTS che puoi convertire in Buoni Amazon! Infine, partecipi anche alle Classifiche di rendimento mensili e settimanali. In questo modo anche i nuovi iscritti hanno la possibilità di vincere subito i fantastici premi.