Villarreal-Juventus, quote equilibrate: analisi e pronostico

Ottavi di Champions in primo piano, martedì sera alle 21 scendono in campo le “regine d’Europa” della scorsa stagione: Chelsea e Villarreal . L'attesa è tutta per il match che vede protagonista la Juve di Max Allegri in Spagna contro la formazione di Emery . Ecco analisi e pronostico della sfida.

Champions League, la Juventus affronta il Villarreal: indovina il risultato dell'ottavo di Champions

I numeri del Sottomarino Giallo

In Liga il Villarreal è in risalita verso la “zona Europa”. La squadra di Emery ha calato il poker contro il Granada, battuto 4-1 con tripletta di un super Danjuma.

Ecco un dato che dà la misura dello stato di forma del Sottomarino Giallo: in sei degli ultimi otto match di campionato gli spagnoli hanno segnato almeno un gol per tempo. Nella fase a gironi di Champions, invece, il Villarreal ha subìto 9 reti, 8 delle quali nei secondi 45’. Squadra temibile quella di Emery, che però si concede qualche distrazione che la Juve dovrà esser brava a punire al momento opportuno.

Per le quote la gara d’andata è da Under 2,5, occhio in alternativa all’esito Multichance “X 1° tempo o X finale”. Il Sottomarino in casa ha pareggiato più di una volta, “saltando” però lo score di 1-1 che pure è a dir poco frequente come tipologia di risultato esatto.