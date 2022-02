Champions League, Chelsea-Lille: pronostico dell'ottavo di finale

Martedì sera a Stamford Bridge il Chelsea di Tuchel riceve il Lille, una delle rivelazioni della prima fase di Champions. I francesi approdano agli ottavi come prima nel loro girone, impresa di non poco conto vista la presenza di una squadra forte come il Siviglia e in seconda fila delle mine vaganti Salisburgo e Wolfsburg.

Chelsea-Lille, indovina il risultato dell'ottavo di Champions

Chelsea dominante a Stamford Bridge

Urna benevola quindi per il Chelsea, che ha chiuso al secondo posto il suo girone alle spalle della Juventus. In casa, però, il rendimento dei Blues è stato ottimo (e non solo in Champions League). Nella fase a gironi Lukaku e soci hanno battuto 4-0 Juve e Malmo, più lo Zenit per 1-0.

Il Lille nel gruppo G ha perso solo contro il Salisburgo, finendo per concedere appena quattro gol totali (come il Chelsea). Solo Bayern e Real Madrid hanno fatto meglio con tre reti subite a testa.

Il Chelsea anche nell'ultimo periodo si sta confermando squadra solida, ha vinto in campionato contro il Crystal Palace per 1-0 confermandosi saldamente terza forza della Premier. Lille invece a metà classifica in Ligue 1 dove è stato protagonista di un deludente 0-0 all'ultima col Metz.

Pronostico dunque favorevole ai campioni d'Europa in carica, l'1 non dovrebbe tradire le attese con almeno due reti del Chelsea sul tabellone di Londra.