Ancora a segno Il Re del Betting Riccardo Galli

Il principale obiettivo di questo eccezionale tipster, come abbiamo potuto verificare già molte volte, è senza dubbio riuscire a sfruttare al massimo le potenzialità di vincita di ogni singolo evento!

Iniziamo con la giornata di domenica 20 febbraio, in cui registriamo un terno: over 1,5 primo tempo (quota 8,50) delle partite Borussia Dortmund-Borussia M’Gladbach, Leeds-Manchester United e Inter-Sassuolo.

La settimana prosegue con un lunedì altrettando proficuo; il Re del Betting punta sul Bologna vincente (quota 1,90) con relativo segna gol al primo tempo e over 1,5 del Bologna (quota 1,90). Ma non si ferma qui! Per questo match decide di puntare anche sul talento di Arnautovic come marcatore (quota 2,50). L'austriaco, in questa occasione, ritrova il gol che gli mancava proprio dalla gara d'andata con lo Spezia.

Martedì di Serie B chiude la straordinaria lista di successi con il match Pordenone-Monza. Il Re del Betting centra il Monza vincente (quota 1,90), segna almeno due gol (quota 2,03) e segna primo tempo (quota 1,90).

I risultati straordinari, firmati da questo Tipster, confermano le doti di questi special player, accuratamente selezionati, che posseggono la capacità di regalare un vero gioco-spettacolo a tutti i giocatori…

Complimenti a questo Tipster, un vero professionista del settore

