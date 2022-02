Lazio-Porto, biancocelesti alla bandierina

La Lazio cerca il pass per gli ottavi di Europa League contro il Porto di Sergio Conceiçao , uno che ha lasciato più di un ricordo piacevole ai biancocelesti. Ecco analisi e pronostico del retour match dell’Olimpico, si riparte dal 2-1 in favore dei “Dragoes” lusitani.

Biancocelesti all'attacco

Il Porto capolista nel suo campionato si è confermato squadra ostica ma la Lazio, senza Immobile nel ko per 1-2 al Do Dragao, è ancora viva. Conceiçao nel “suo” Olimpico con due risultati su tre a disposizione e la consapevolezza di chi ha perso in stagione solo due gare in trasferta, in Coppa di lega portoghese e in Champions (0-2 contro il Liverpool).

Curiosità, le tre partite esterne dei lusitani in Champions hanno regalato l’Under 2,5 e il Porto non ha mai subìto gol nella prima frazione. Alla Lazio il compito di infrangere questo “record” per provare a ricucire il prima possibile lo strappo dell’andata. A prescindere dall’esito del match, un esito “alternativo” da tenere d’occhio può essere il segno “1” con riferimento all’1X2 Corner, che vuol dire più calci d’angolo per i biancocelesti nei tempi regolamentari.