Pronostico Napoli-Barcellona, si riparte dall'1-1 del Camp Nou

Napoli e Barcellona ripartono dall'1-1 del Camp Nou di sette giorni fa (botta e risposta Zielinski-Ferran Torres) . Qualificazione dunque in bilico, match tutto da seguire anche in ottica pronostici.

Il Napoli sfida il Barcellona, fai il tuo pronostico

Napoli-Barcellona, show nella casa del Pibe de Oro

La spinta del Maradona e il recupero di pedine importanti in primis Lorenzo Insigne sono armi da utilizzare nell'assalto ad una squadra, quella spagnola, che non perde sì dall'8 dicembre (0-3 in Champions col Bayern) ma da lì in poi ha anche tenuto la porta inviolata, in gare ufficiali, solo contro Maiorca e Alaves.

Il Napoli riparte dal gol del devastante Osimhen contro il Cagliari, terzo pareggio per 1-1 di fila per gli uomini di Spalletti che in dieci delle ultime dodici partite disputate hanno collezionato l'Under 2,5.

Il Barcellona visto col Valencia nel primo tempo è forse la versione più apprezzabile della stagione. La difesa del Napoli però ha dimostrato in più occasioni di poter reggere l'onda d'urto avversaria.

Nella scelta del pronostico di Napoli-Barcellona è difficile prescindere dall'esito Goal, cioè entrambe le squadre a segno.