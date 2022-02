Rangers-Dortmund, tedeschi all'arrembaggio

Strada in salita per il Borussia Dortmund in Europa League. I tedeschi hanno incassato un pesante 2-4 dai Rangers nell'andata degli spareggi, risultato che obbliga gli uomini di Marco Rose a cercare una difficile rimonta nel catino infernale dell' Ibrox.

Rangers-Dortmund, fai il tuo pronostico sul match di Europa League

Il 6-0 al Gladbach carica i tedeschi

L'assenza di Haaland nel match d'andata non può essere un alibi per una squadra come il Dortmund che, una volta retrocessa dalla Champions, deve avere l'ambizione di andare lontano in Europa League. Il 6-0 rifilato al Gladbach qualche giorno fa dai gialloneri carica al punto giusto i tedeschi che all'Ibrox non troveranno certo molti amici. Qui i Rangers hanno perso contro il Lione nel girone di Europa League ma nel resto della stagione sono stati pressoché perfetti in casa.

Le premesse per un altro match spettacolare ci sono tutte. Over 2,5 sulla carta probabile, almeno due reti dei tedeschi (Over 1,5 Ospite)... pure.