Febbraio sta finendo! Scala le classifiche con la prossima schedina di "A"

Mancano solo 3 giorni alla chiusura della classifica mensile pronostici, e ANGELINA mantiene ben salda la sua prima posizione in classifica con 2 Scudetti, 1 Coppa, 2 Medaglie e 2 Stelle. Il suo talento, le ha permesso inoltre, di scalzare l’inossidabile VALIANT IL_GALLICO dalla prima posizione della classifica annuale. ANGELINA al momento si trova al secondo posto, preceduta da INUYASHA. Per entrambi questo posizionamento nella classifica annuale, rappresenta un vero traguardo, conquistato con talento e perseveranza!

INUYASHA, ANGELINA e VALIANT IL_GALLICO, hanno ancora 6 mesi di gioco e divertimento, per scoprire chi di loro, meriterà il trionfo…a meno che non salti fuori “l’intruso”!

Come abbiamo avuto modo di costatare, il sistema di gioco proposto da Tuttosport.fun, permette a tutti i giocatori (New Entry o Campioni che siano), di scalare le classifiche e stravolgerle in un attimo!

C’è tempo fino alle ore 17:00 per giocare la strepitosa schedina a torneo dedicata alla Serie A Tim: in palio 54.600,00 crediti ed un Buono Amazon da 100€ per il primo in ordine di tempo, che indovinerà gli 8 eventi più il risultato esatto del match Verona-Venezia.

Gioca e vinci con la Serie A!



Ribaltare le classifiche ed accaparrarsi i premi più succulenti, saranno senz’altro i prossimi obbiettivi dei giocatori più agguerriti che tenteranno di spodestare gli attuali primatisti, mettendo in campo le tecniche più disparate. Segui le dinamiche e ti accorgerai che chiunque può stravolgere le carte in tavola!

L’aspetto social di Tuttosport.fun, permette di consultare i profili di tutti i giocatori, compresi i Tipster, professionisti selezionati e appassionatissimi, che renderanno ogni tua giocata davvero spettacolare e ti guideranno verso una gestione ottimale del tuo Bankroll!

Non perdere tempo! Partecipa gratuitamente e vivi tutto il divertimento che il mondo FOR FUN ti offre ogni giorno. 40.000€ di Buoni Amazon in palio e tanto divertimento! Tutti possono vincere, l’unico compromesso è giocare!