Possibile il Goal in Fiorentina-Juventus

Come arrivano le due squadre

La Fiorentina arriva a giocarsi una “fetta” di finale dopo aver sudato le così dette “sette camicie” contro Napoli ed Atalanta. Agli ottavi sul campo dei partenopei è successo veramente di tutto. Nel primo tempo il risultato si è sbloccato al minuto 41 grazie a un gol di Vlahovic (ora alla Juve). Al pareggio di Mertens (44’) ha fatto seguito poi l’espulsione di Dragowski pochi istanti prima del duplice fischio. Nella ripresa i gol di Biraghi prima (57’) e Petagna poi (95’) hanno chiuso la seconda frazione di gara sul punteggio di 2-2. La “Viola” poi, complici anche le espulsioni di Lozano e Fabian Ruiz, è riuscita ad avere la meglio nei supplementari, 5-2 il risultato finale. Nei quarti invece la squadra allenata da Italiano ha battuto l’Atalanta a Bergamo per 3-2.

Sicuramente più semplice il cammino della Juventus. La “Vecchia Signora” dopo aver liquidato la pratica Sampdoria (4-1) è passata in semifinale grazie al 2-1 inflitto al Sassuolo.

Statistiche a confronto

Focalizzando l’attenzione sui riusltati fatti registrare dalla Fiorentina al “Franchi” in questa stagione si può affermare una cosa. La “Viola” davanti al proprio pubblico non regala la partita a nessuno, nelle prime 12 gare interne di campionato ha perso solamente in tre occasioni. Nelle restanti 9 partite Piatek e soci hanno conquistato per 8 volte i tre punti. Ben 11 dei primi 12 match casalinghi fin qui disputati sono poi terminati con almeno tre reti al novantesimo.

La Juventus in questa stagione è la squadra ad aver collezionato più Under 2,5 ma in trasferta ha regalato l’esito opposto in 6 partite su 14.

Entrambe le compagini cercheranno di segnare almeno un gol in più dei propri avversari in modo tale da ritrovarsi con la “strada in discesa” al ritorno. Possibile il Goal al triplice fischio dell’arbitro, intriga il “pacchetto” che comprende i seguenti risultati “1-1; 2-1; 1-2; 2-2”.