Betis-Rayo: pronostico della semifinale di Coppa del Re

Mercoledì alle 21, allo stadio Benito Villamarin di Siviglia, il Betis di Manuel Pellegrini contende al Rayo Vallecano un biglietto per la finale di Copa del Rey . Un traguardo a cui gli andalusi si sono notevolmente avvicinati dopo la vittoria per 2-1 nel match d'andata.

Copa del Rey, indovina il risultato di Betis Siviglia-Rayo Vallecano

Il cammino delle due squadre in Coppa del Re

Lo scorso 9 febbraio al termine di un match divertente vinse il Betis per 2-1 grazie a due magie di Borja Iglesias e William Carvalho che ribaltarono l'iniziale vantaggio madridista firmato Alvaro Garcia.

Il Betis vuole fortemente questa finale dopo aver eliminato, nei turni più recenti, Valladolid, Siviglia e Real Sociedad. Sarebbe il giusto premio per una squadra che sta disputando un ottimo campionato, dove al momento è terza con un punto di vantaggio sulle Barcellona (una gara in meno) e Atletico Madrid che sono tornate a spingere.

Il Rayo è approdato a questo traguardo anche in virtù di un tabellone benevolo: basti pensare che per Falcao e compagni l'ostacolo più impegnativo è stato il Maiorca nei quarti, battuto 1-0 con rigore di Oscar Trejo. In Liga i risultati non arrivano più: un solo punto nelle ultime sette giornate con conseguente, pericoloso scivolamento verso le zone basse della classifica.

Pellegrini spera che il derby perso domenica in Liga contro il Siviglia non abbia lasciato troppe scorie, a livello fisico (Fekir, colpito duro, è stato costretto ad uscire anzitempo per infortunio) e mentale. Al netto di questo i suoi uomini hanno dimostrato di poter fare la differenza.

Per le quote la squadra di casa parte con i favori del pronostico nonostante anche un pareggio le basterebbe per staccare il biglietto per la finalissima. Curiosità, il Betis in questa stagione ha pareggiato solo una volta per 0-0, nel ritorno dei sedicesimi di Europa League contro lo Zenit. Uno score che evidentemente non è nel suo Dna. Rispetto all'andata i biancoverdi potrebbero andare a segno per primi. Traduzione: "Segna Gol 1: Team 1".