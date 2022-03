Besiktas-Basaksehir, padroni di casa a caccia della rivincita

Besiktas-Basaksehir, indovina il risultato del derby di istanbul

All'andata fu protagonista un italiano

Il primo posto è sfumato, si gioca per le piazze europee. Ma anche per l'onore, visto che si tratta di un derby e che nel match d'andata il Basaksehir, grazie a una doppietta di Stefano Okaka, ebbe la meglio sui rivali per 3-2. Nelle ultime sei trasferte in campionato del Basaksehir è uscito l’Under 2,5, il Besiktas in casa non ha subìto gol negli ultimi tre match. Il pronostico per Besiktas-Basaksehir è: 1X+Under 4,5.