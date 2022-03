Europa League, Betis-Eintracht show!

Europa League, indovina il risultato di Betis-Eintracht

Betis, ancora una tedesca sul cammino europeo

Negli spareggi gli andalusi hanno eliminato lo Zenit vincendo 3-2 fuori e pareggiando 0-0 in casa. Una doppia fatica che l’Eintracht ha potuto risparmiarsi avendo tagliato per primo il traguardo del suo mini girone (abbordabile a dire il vero) in cui figuravano Olympiakos, Fenerbahce e Anversa.

Il Betis invece ha chiuso con tre punti in meno rispetto al Bayer Leverkusen, euro rivale dell’Atalanta negli ottavi della competizione. Sconfitti in campionato dall’Atletico Madrid, gli uomini di Pellegrini potranno giocarsi la finale di Copa del Rey contro il Valencia e mettere così la ciliegina sulla torta. Già, perché finora la loro stagione è stata più che positiva.

L’Eintracht è reduce dal poker rifilato all’Hertha fuori casa e in generale in nove delle ultime dieci trasferte ufficiali ha sempre segnato almeno una rete.

Il pronostico dice “1” come segno di riferimento, in alternativa occhio alla combo 1X+Goal ipotizzando il Betis imbattuto ed entrambe le squadre a segno.