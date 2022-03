Vitesse-Roma, l'ultimo pareggio interno degli olandesi a fine novembre

Per la Roma di Mourinho è tempo di Conference League . Giovedì 10 marzo, alle 18.45, i giallorossi fanno visita al Vitesse nell'andata degli ottavi di finale . Impegno alla portata degli uomini di Mourinho , per le quote favoriti alla vittoria in questo primo round in terra olandese.

La Roma sfida il Vitesse, fai il tuo pronostico

Vitesse abbonato all'Over 1,5

La Roma riparte dalle due vittorie senza gol al passivo contro Spezia e Atalanta. L’esame di olandese va affrontato con la massima attenzione per portare in dote all’Olimpico un risultato positivo.

Il Vitesse nel playoff di Conference ha eliminato il Rapid Vienna rimediando all’1-2 dell’andata con un 2-0 interno. In Eredivisie l’undici di Arnhem è sesto insieme all’Utrecht, il suo bottino casalingo è di 5 vittorie, 2 pareggi e 5 ko in attesa di vedere come finirà l’incontro con lo Sparta Rotterdam (riprenderà dallo 0-1 a pochi minuti dal termine).

Risultati alla mano il Vitesse è squadra che gradisce poco il pareggio, l’ultimo registrato in casa risale a fine novembre in Eredivisie contro l’Az Alkmaar (0-0). Sfida con lo Sparta... a parte, nelle sue ultime nove gare ufficiali è sempre uscito l’Over 1,5. Roma imbattuta al Gelredome e almeno due reti in partita? In sintesi: combo “X2 più Over 1,5”.