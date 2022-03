Barcellona-Galatasary, match da Over 2,5

Fai ora i tuoi pronostici!

I blaugrana sembrano inarrestabili

L'undici blaugrana è in uno stato di forma smagliante. Il Barcellona non ha mai perso nelle ultime otto partite disputate. Aubameyang e compagni oltre ad aver fatto registrare un pareggio e una vittoria nel doppio confronto con il Napoli sono anche riusciti a conquistare 16 punti nelle precedenti sei gare di campionato (17 gol segnati e 6 subiti).

Sicuramente più altalenante il ruolino di marcia del Galatasaray. I giallorossi nella Super Lig turca occupano la 12ª posizione in classifica con un bottino di soli 35 punti in 28 giornate. Come se non bastasse Pulgar e soci hanno incassato la bellezza di 41 reti, solo 9 in meno del Rizespor penultimo (squadra con la peggior difesa del campionato).

Il Galatasaray visto in Europa però non è la stessa squadra vista in Turchia, i "Leoni" con tre vittorie e tre pareggi non hanno mai perso nelle sei gare disputate nel Gruppo E. Per le quote il Barcellona parte senza dubbio favorito ma non si può escludere almeno una rete dei giallorossi. Intrigano sia la "combo" che lega il segno 1 all'Over 2,5 sia il "pacchetto" che comprende i seguenti risultati esatti: "2-1; 3-1; 4-1".