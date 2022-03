Pronostico Atalanta-Bayer, tutte le strade portano al Goal

Atalanta-Bayer Leverkusen, indovina il risultato dell'ottavo di Europa League

Atalanta-Bayer Leverkusen, due possibili opzioni

In comune c'è la ricerca del risultato attraverso il bel gioco. Nel corso della stagione, lunga e piena di difficoltà (leggi infortuni), non sempre questo binomio si riesce a coniugare e la Dea deve fare i conti con la recente sconfitta rimediata contro la Roma all'Olimpico (0-1).

Il Bayer Leverkusen è terzo in Bundesliga, con 64 reti segnate in 25 partite. Non basta? Da registrare anche la vittoria per 5-2 in casa del Dortmund lo scorso 6 febbraio e il recente 1-1 imposto in trasferta al Bayern: le due squadre più forti di Germania.

In molti tra gli addetti ai lavori (come Rudi Voeller) parlano di possibilità di qualificazione al 50 per cento per entrambe. Ciò che non dovrebbe mancare già in questa gara d'andata è il divertimento, il Goal sulla carta è probabile ma come pronostico attenzione anche al Multigol 2-3.