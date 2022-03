Cambuur-Ajax, Lancieri ancora senza somma gol 4

Il Benfica può attendere. Prima l' Ajax deve concentrarsi sul match di campionato (anticipo della 26ª giornata di Eredivisie ) in programma venerdì sera alle ore 20. A cercare l'impresa (perchè di questo si tratta) contro i Lancieri sarà il Cambuur .

Cambuur-Ajax, indovina il risultato del match di Eredivisie

Cambuur-Ajax, presentazione del match e pronostico

Con sofferenze impreviste l’Ajax ha battuto 3-2 il Waalwijk tenendo a meno due il Psv, reduce dal 3-1 all’Heracles. Nel prossimo turno i Lancieri faranno visita al Cambuur, ottavo in classifica (quindi ben messo) ma col poco onorevole primato di squadra con la “peggior difesa casalinga” dell’Eredivisie: ben 26 gol al passivo in 13 incontri.

L’Ajax non ha bisogno di presentazioni anche se all’ultima trasferta in campionato, a distanza di qualche giorno dall’andata degli ottavi di Champions contro il Benfica, ha steccato sul campo del Go Ahead. E martedì Haller e compagni avranno il match di ritorno con i lusitani...

Per le quote resta un match dall’esito scontato. Vista la difesa colabrodo dei padroni di casa è difficile immaginare un Ajax a secco. La scelta cade sulla combo “2+Multigol 2-5”. Da ricordare infine che l'Ajax è rimasta l'unica squadra dell'Eredivisie a non aver ancora mai collezionato la somma gol finale 4.