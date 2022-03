FeralpiSalò-Triestina, equilibrio al Lino Turina

Al “Lino Turina” di Salò lunedì sera si gioca il posticipo della 31ª giornata del girone A di Serie C . Il match in programma è FeralpiSalò-Triestina , match che riguarda la parte alta della classifica .

Under o Over 2,5

La Feralpi è reduce dalla sconfitta in trasferta sul campo del Padova secondo in classifica e anche gli alabardati devono mettersi alle spalle una recente delusione: 0-2 al Nereo Rocco contro il Renate.

Per le quote è un match con pronostico favorevole ai padroni di casa, che però di recente non sono stati certo un esempio di regolarità. Vittoria per 1-0 sul Trento e in precedenza ko per 3-0 contro la Pro Vercelli, risultato maturato tutto nella ripresa.

La Triestina come detto ha “salutato” il nuovo mese con una sconfitta ma nelle precedenti tre trasferte di campionato ha fatto bottino pieno: battute Mantova, Piacenza e Fiorenzuola senza incassare neanche un gol. Il precedente datato 31 ottobre al Nereo Rocco di Trieste non ha avuto nè vincitori nè vinti: 1-1.

Il pareggio non si può escludere neppure in questa occasione, tra Under 2,5 e Over 2,5 (statistiche delle due formazioni alla mano) è il primo esito a lasciarsi preferire.