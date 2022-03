Manchester United-Atletico Madrid può terminare in parità

All' Old Trafford si riparte dall'1-1 del Wanda Metropolitano , al vantaggio dei " Colchoneros " dopo soli 7 minuti firmato Joao Felix ha risposto Elanga per i " Red Devils " all'80' del secondo tempo. Come i primi anche i secondi 90 minuti si preannunciano molto equilibrati.

Match equilibrato

A Manchester va in scena il confronto tra la quinta potenza del campionato inglese e la quarta di quello spagnolo. Lo United questo fine settimana ha battuto il Tottenham in casa per 3-2, questo è stato il quinto risultato utile consecutivo fatto registrare da Cristiano Ronaldo e compagni in campionato davanti al proprio pubblico. Anche l'Atletico in trasferta non scherza, al 3-0 inflitto all'Osasuna ha fatto seguito il 3-1 sul campo del Betis. Le quote pendono leggermente dalla parte degli inglesi ma visto il risultato dell'andata non si può escludere il pareggio in almeno uno dei due tempi di gioco.