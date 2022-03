Da provare la "combo" 1X più Under 3,5 in Juventus-Villarreal

Champions League, allo Stadium di Torino va in scena il ritorno degli ottavi di finale. Sia alla Juventus che al Villarreal non basterà il pareggio per volare ai quarti, dopo l'1-1 dell'andata (in gol Vlahovic per i bianconeri al primo minuto di gioco e Parejo per gli spagnoli al 66') in caso di ulteriore parità al novantesimo si giocheranno prima i due tempi supplementari e poi verranno calciati i tanto temuti calci di rigore.