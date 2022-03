Poche reti in vista in Lille-Chelsea

Ritorno degli ottavi di finale di Champions League . Al Chelsea basterà amministrare il vantaggio di due reti ottenuto nella gara d'andata (successo per 2-0 a " Stamford Bridge ") per eliminare il Lille e volare alla fase successiva del torneo.

L'attacco dei "Mastini" contro l'attenta difesa dei "Blues"

L'undici allenato da Thomas Tuchel con soli 9 gol subiti in 15 partite vanta la seconda miglior difesa esterna della Premier League. In trasferta poi i "Blues" sono riusciti a mantenere la propria porta inviolata in 7 occasioni. L'attacco del Lille non è certo dei più pericolosi, solo 19 reti realizzate dai "Mastini" nei 14 match casalinghi di Ligue 1 e solo un gol all'attivo nelle tre gare interne disputate nella fase a gironi del torneo (al doppio 0-0 con Wolfsburg e Siviglia ha fatto seguito l'1-0 inflitto al Salisburgo). Da provare ancora una volta l'Under 2,5 al novantesimo.