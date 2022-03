Botafogo-Fluminense, le quote sorridono a Felipe Melo e compagni

Il Campionato Carioca si avvicina sempre di più al momento chiave, quello dell'elezione della squadra vincitrice . Nel torneo di calcio più importante di Rio de Janeiro si stanno infatti disputando le semifinali playoff che chiudono le due fasi denominate Taca Rio e Taca Guanabara . Le vincenti di queste fasi si giocheranno il titolo in finale . La squadra campione in carica, nonché la più titolata, è il Flamengo .

Le statistiche delle due squadre

Nella notte italiana tra lunedì e martedì si gioca la sfida d’andata tra Botafogo e Fluminense, che hanno chiuso rispettivamente al quarto e primo posto la prima fase, ovvero un torneo a undici squadre iniziato a fine gennaio. Il ruolino di marcia interno del Botafogo è di 5 successi e un ko, Fluminense mai sconfitta in trasferta (4 successi e un pareggio) con 7 reti all’attivo e nessuna al passivo.

Per le quote partono favoriti Felipe Melo (protagonista di una rissa dopo l’eliminazione in Copa Libertadores) e compagni ma il primo round potrebbe essere più combattuto che spettacolare. Il pronostico per questo incontro è quindi Under 2,5.