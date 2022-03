Argentinos-Velez, uno sguardo ai precedenti

Terza edizione della Copa de la Liga Profesional, la squadra che vince si qualifica per la prossima edizione della Copa Libertadores. La coppa nazionale calcistica argentina vede 28 squadre ai nastri di partenza, suddivisi in due gironi da 14. Le prime 4 di ogni raggruppamento si qualificano per la fase ad eliminazione diretta: quarti, semifinali e finale.