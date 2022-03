Women's Champions League, può starci l'Over 3,5 in Real Madrid-Barcellona

La Women's Champions League è giunta ai quarti di finale. All' Alfredo di Stefano Stadium è in programma una sfida tutta spagnola, il Real Madrid dopo aver chiuso al secondo posto il Gruppo B si appresta a ricevere il Barcellona capolista del Gruppo C.

Sulla carta non sembra esserci partita, il match di campionato andato in scena il 13 marzo scorso è terminato con la vittoria per 5-0 da parte delle ragazze blaugrana. Il Barcellona in questa stagione sembra inarrestabile, Oshoala e compagne hanno sempre vinto sia in Champions (6 successi su 6 con 24 gol all'attivo e soltanto 1 al passivo) che nella Primera Division dove attualmente occupano la prima posizione con 72 punti conquistati in 24 giornate (24 vittorie con ben 136 reti realizzate e 6 subite).

Il Real Madrid in campionato è quinto (14 successi, 2 pareggi e 7 sconfitte con soli 35 gol fatti e 28 subiti) a meno 18 dal Barcellona. Difficile una vittoria delle "Blancas" in questo incontro. Ok l'Over 3,5 al novantesimo.