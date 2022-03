Juventus-Lione, può starci il Multigol 1-2 al 45'

Fai ora i tuoi pronostici!

Statistiche a confronto

Il prossimo avversario della Juventus sarà il Lione. La compagine francese a differenza di quella bianconera ha chiuso al primo posto il suo girone. Nel Gruppo D il Lione ha battuto per due volte senza troppi problemi sia l'Haken (0-3 fuori e 4-0 in casa) che il Benfica (5-0 sia all'andata che al ritorno) mentre contro il Bayern ha ottenuto solamente tre punti (2-1 in Francia, sconfitta a Monaco per 1-0).

Entrambe le compagini nei rispettivi campionati hanno dimostrato di avere una difesa di ferro. La Juventus nella Serie A femminile ha subito solamente 9 gol in 17 partite mentre il Lione in altrettante gare disputate nella Division 1 ne ha incassati 7.

Nelle tre gare interne disputate nella fase a gironi la Juventus ha sempre segnato almeno un gol nel primo tempo. Il Lione invece in trasferta ha sempre mantenuto la propria porta inviolata nei primi 45 minuti. Intriga il Multigol 1-2 al duplice fischio dell'arbitro.