Playoff Mondiali, il Galles ospita l'Austria: quote e pronostico

G iovedì sera alle 20.45 al Cardiff City Stadium sarà Galles contro Austria per un posto nella finale playoff che assegna un biglietto per i Mondiali in Qatar (zona Europa). Partita dalla posta in palio altissima che si annuncia più combattuta che spettacolare.

Galles imbattuto in casa da novembre 2018

Il Galles di Robert Page ha chiuso il suo girone di qualificazione dietro al Belgio con 15 punti, a -5 dai Diavoli Rossi: di più non si poteva fare. L’ultimo ko rimediato da Bale e compagni coincide con l’ottavo di finale degli Europei perso 4-0 con la Danimarca, da lì in poi sono arrivate tre vittorie e quattro pareggi.

L’Austria approda a questa fase in qualità di “ripescata” grazie alla Nations League, dove ha vinto il suo girone davanti a Norvegia, Romania e Irlanda del Nord.

Non sarà facile per l’Austria sbancare il fortino del Galles, imbattuto tra le mura amiche addirittura dal 16 novembre 2018: 1-2 con la Danimarca (ancora lei). L’Austria di Arnautovic fa registrare due sconfitte nelle ultime 3 trasferte disputate, una delle quali molto pesante per mano di Israele (2-5).

La partita si preannuncia molto combattuta, il Galles proverà ancora una volta a sfruttare il fattore campo per volare in finale. Non male la combo “Over 0,5 Casa+Under 2,5 Ospite”. Detto altrimenti, almeno un gol del Galles e massimo due dell’Austria.