Poche reti in vista in Portogallo-Turchia

Qualificazione ai Mondiali, all' Estádio do Dragão la tensione è alle stelle. E' un match da dentro o fuori, la vincente di Portogallo-Turchia affronterà la vincente di Italia-Macedonia del Nord .

L'Over 2,5, per le quote probabile, non convince

L’harakiri contro la Serbia all’ultima curva (1-2) è costato al Portogallo il primo posto nel gruppo A, costringendo Ronaldo e soci a passare sotto le forche caudine degli spareggi. La Turchia pur con un gran finale (3 vittorie di fila) non è riuscita a scavalcare l’Olanda nel gruppo G ma al Do Dragao, pur partendo con il pronostico avverso, ha le sue fiches da piazzare sul tavolo qualificazione. Il Portogallo ha assenze pesanti in difesa, lì dove la Turchia punta molto con Demiral e Soyuncu. L’unico grande neo dei turchi nel percorso di qualificazione è rappresentato dal 6-1 incassato a settembre dall’Olanda, per il resto si registrano 6 vittorie e 3 pareggi.

La qualità è dalla parte del Portogallo, Ronaldo è il re dei grandi appuntamenti e le frecce Leao e Joao Felix aggiungono estro e imprevedibilità alla manovra offensiva lusitana. In lavagna brilla l’Over 2,5, esito che però non convince del tutto. Anzi, si può optare proprio per un esito a scelta tra Under 2,5 e No Gol.