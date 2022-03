Italia-Macedonia del Nord, quota popolare per il segno 1

L’Italia, beffata dalla Svizzera per due punti (due come i gol subìti dall’Italia nelle 8 gare del girone), ha vinto solo 2 delle 7 gare giocate dopo l’esaltante Europeo estivo. Le difficoltà palesate contro difese chiuse (vedi lo 0-0 con l’Irlanda del Nord) sono lo spettro da tenere lontano dal Barbera. Il miglior rimedio sarebbe segnare il prima possibile per mettere la gara in discesa, in attesa di uno tra Ronaldo e Calhanoglu in finale.

Fai ora i tuoi pronostici!

Le possibili opzioni per il match del "Barbera"

Quota popolare per l’1 azzurro al 90’, l’Italia dovrebbe andare a segno da due a quattro volte (esito “Multigol Casa 2-4”). Una possibile alternativa, nel campo delle “combo”, è la 1+No Goal primo tempo offerta mediamente a 1.70.