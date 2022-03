Paraguay-Ecuador, la "Tricolor" può vincere l'incontro

Fai ora i tuoi pronostici!

Una vittoria Mondiale

Numeri alla mano non c'è motivo di credere che l'Ecuador possa interrompere proprio sul più bello la sua striscia di risultati utili consecutivi che va avanti dal lontano 14 ottobre scorso. Estrada e compagni nelle ultime cinque gare ufficiali hanno fatto registrare due vittorie contro il Venezuela (1-0) e il Cile (2-0) e tre pareggi contro la Colombia (0-0), il Brasile (1-1) e il Perù (1-1).

Il Paraguay nelle precedenti cinque partite invece ha conquistato solamente un punto frutto di un pareggio per 0-0 e quattro sconfitte. Da sottolineare come la "Albirroja" in questi ultimi cinque incontri non sia mai andata a segno.

Ci può stare il segno 2 al novantesimo, per correre meno rischi però si può provare l'accoppiata X2 più Under 3,5.