Poche reti in vista in Fermana-Cesena

Indovina il risultato esatto di Fermana-Cesena e vinci!

La classifica "inganna"

Al momento in classifica tra le due squadre c’è un abisso, l’undici marchigiano ha ben 26 punti in meno dei bianconeri. La posizione in classifica però non rispecchia il valore reale dei “Canarini” che in casa hanno perso solamente tre incontri su sedici. I gialloblù davanti al proprio pubblico difficilmente regalano spettacolo ma con soli 16 gol segnati e 14 subiti sono riusciti comunque a conquistare 23 punti nelle restanti 13 partite (5 vittorie e 8 pareggi). Osservando il ruolino di marcia interno della Fermana si nota subito come Pannitteri e compagni abbiano fatto registrare l’Under 2,5 in 13 occasioni. L’esito che prevede al massimo due reti al novantesimo ha risposto “presente” anche in 11 delle 16 trasferte disputate dal Cesena in campionato. La sfida si preannuncia equilibrata, per le quote gli ospiti partono favoriti ma non si possono escludere sorprese. Da provare ancora una volta l’Under 2,5 al triplice fischio dell’arbitro.