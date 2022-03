Reggiana, tre punti in arrivo contro l'Imolese

Fai ora i tuoi pronostici!

Statistiche a confronto

I penultimi della classe in campionato hanno perso il 50% delle partite disputate in trasferta (3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte con 15 gol fatti e 26 subiti). La Reggiana in casa invece sembra inarrestabile, con 13 successi e 4 pareggi risulta essere l’unica squadra rimasta imbattuta davanti al proprio pubblico. Entrambe le compagini, rispettivamente in casa e in trasferta, hanno fatto registrare 11 volte il No Goal. Tale esito può essere proposto anche al termine di questo incontro. Intriga il “pacchetto” che comprende i seguenti risultati esatti: “2-0; 3-0; 4-0”. Per i meno audaci c’è il più “semplice” Multigol Casa 2-4.