Canada-Giamaica, match da segno 1

Le partite valide per la qualificazione ai Mondiali delle Nazionali appartenenti al Nord e Centro America non sono ancora terminate. A due giornate dal termine il Canada capolista del girone ospita una Giamaica penultima e già fuori dal discorso qualificazione.

A caccia del riscatto

Per le quote non sembra esserci partita. Prima di perdere contro la Costa Rica (1-0) il Canada era sempre riuscito a conquistare almeno un punto, con sette vittorie e quattro pareggi i "Canucks" si trovano meritatamente al comando della classifica. L'undici allenato da John Herdman nell'ultima sfida disputata in casa ha battuto per 2-0 gli Usa mentre nelle restanti cinque gare interne ha fatto registrare quattro vittorie e un pareggio. David e compagni dopo aver fatto registrare il segno X all'esordio casalingo contro l'Honduras (1-1) hanno sempre vinto contro El Salvador (3-0), Panama (4-1), Costa Rica (1-0) e Messico (2-1).

La Giamaica nell'ultima trasferta disputata ha perso per 3-2 sul campo del Panama. I "Reggae Boyz" con 17 gol complessivi al passivo hanno le seconda difesa più trafitta della terza fase di qualificazione. Il Canada ha senza dubbio le carte in regola per vincere questo incontro. Al triplice fischio dell'arbitro intriga la "combo" che lega il segno 1 al Multigol 2-4.