Pronostico Honduras-Messico, ecco chi è favorito

Honduras-Messico, fai il tuo pronostico e vinci!

Pronostico Honduras-Messico

A 180 minuti dal termine il Messico è a braccetto a 22 punti insieme agli Usa, con cui ha pareggiato 0-0 l’ultimo incontro. Davanti a tutti, a quota 25, c’è il Canada.

L’Honduras è ultimo, già fuori dai giochi qualificazione e con un ruolino di marcia desolante: 0 vittorie, 4 pareggi e 8 ko (6 gol fatti e 23 subìti). Mezzi modesti e motivazioni tendenti allo zero. Dura, in queste condizioni, ostacolare il cammino di una nazionale che pur senza fare sfracelli (14 gol segnati in 12 gare) ha le carte in regola per vincere e tenersi stretta l’attuale piazza che vale un volo per direttissima per il Qatar.

Il pronostico per Honduras-Messico? Segno 2 più Under 4,5.