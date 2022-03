Serie C, Modena-Ancona: pronostico favorevole a Tesser

Lunedì sera al Braglia (ore 21) il posticipo del girone B di Serie C (34ª giornata) vede sfidarsi il Modena di Tesser e l'Ancona-Matelica. Una statistica tanto per iniziare: si affrontano due delle sole tre squadre del girone (l'altra è il Gubbio) che nell'Under/Over 2,5 fanno registrare un numero maggiore di uscite dell'Over rispetto all'Under.