Piace il Multigol Casa 1-2 in Polonia-Svezia

Allo Stadion Slaski di Chorzow non sono ammessi errori, chi vince tra Polonia e Svezia si qualifica per i prossimi Mondiali . La Nazionale polacca ha saltato la semifinale con la Russia mentre l'undici scandinavo arriva all'appuntamento dopo aver eliminato ai tempi supplementari la Repubblica Ceca (1-0 con un gol di Quaison ).

Fai ora i tuoi pronostici!

Qualche problema c'è

Riflettori puntati sui risultati ottenuti dalle due Nazionali nei rispettivi gironi di qualificazione. La Polonia nel gruppo I ha conquistato due punti di media a partita (20 in 10 gare) ed in casa con 14 gol segnati e soltanto 4 subiti ha fatto fatto registrare tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Nel gruppo B bene la Svezia ma soltanto in casa. Isak e compagni hanno sempre vinto nelle quattro gare disputate davanti al proprio pubblico mentre in trasferta con una vittoria e tre sconfitte hanno raccolto meno punti di Nazionali del calibro del Kosovo e della Georgia. Entrando nel dettaglio gli scandinavi dopo aver battuto per 3-0 il Kosovo hanno sempre perso con Grecia (2-1), Georgia (2-0) e Spagna (1-0).

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata ma visti i recenti risultati esterni della Svezia è lecito provare il Multigol Casa 1-2 al novantesimo.