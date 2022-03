Cile-Uruguay, Vidal e compagni devono vincere e sperare...

Ultima giornata del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale. C ile-Uruguay è uno dei match da seguire per l'unico verdetto che ancora deve essere emesso, ovvero la nazionale che chiuderà al quinto posto conquistandosi il diritto di giocarsi il Mondiale nello spareggio interzona.

Sudamerica, indovina i risultati delle partite di qualificazione al Mondiale

Cile favorito, meglio coprirsi

Delle tre nazionali in corsa per il quinto posto il Cile di Sanchez e Vidal è quella messa peggio. La Roja ha 19 punti contro i 20 della Colombia (0 di differenza reti) e i 21 del Perù che come il Cile fa segnare -5 di differenza reti, criterio dirimente in caso di arrivo a pari punti.

A Santiago de Cile i padroni di casa devono dunque battere l'Uruguay, che non si gioca nulla, e sperare nei passi falsi di chi sta davanti. La Celeste ha centrato l'obiettivo infilando tre vittorie di fila mentre il Cile, mai continuo in questo percorso, ha incassato un pesante 4-0 dal Brasile.

In sette delle otto gare interne fin qui giocate il Cile ha centrato l'esito Multigol 2-4, fuori casa Suarez e compagni hanno conquistato solo 8 punti segnando altrettante reti.

Per le quote il Cile è favorito, battere l'Uruguay però non è mai facile. Da provare la combo 1X+Over 1,5 oppure la 1X+Multigol 2-5 per assicurarsi un po' di copertura.