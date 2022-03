Calcio argentino, Colon-Aldosivi: il pronostico del match

Calcio argentino, indovina i risultati delle partite in programma

Il Colon punta sul fattore campo

La caccia all’erede del Colon, campione uscente, è iniziata da 7 giornate. La prossima gara in ordine temporale si gioca nella notte italiana tra giovedì e venerdì, alle 2.30. Una delle protagoniste sarà proprio il Colon che nelle prime gare ha collezionato 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. A Santa Fe sbarca l’Aldosivi di Martin Palermo, a due punti di distanza dai campioni in carica della coppa argentina.

Per entrambe l’obiettivo di entrare nella “top four” è concreto. Il Colon punta forte sul fattore campo, finora in casa ha ottenuto 7 punti in 3 gare segnando 5 gol e subendone 2. Inoltre, gli ultimi due precedenti tra le due squadre sono terminati con un successo per parte in favore della formazione ospitante e sempre con tre reti esatte (somma gol 3).

Un paio di esiti che tengono conto di questi dati sono la 1X+Under 3,5 e la 1X+Multigol 1-3.