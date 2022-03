Jupiler League, Beershot-Bruges: per le quote può starci il "2"

Jupiler League, la sfida tra il Beershot e il Club Brugge rappresenta quasi il più classico dei testa coda. Per le quote il confronto in programma all'Olympisch Stadion non dovrebbe riservare sorprese, i padroni di casa (ultimi) con 68 gol subiti vantano la peggior difesa del campionato mentre gli ospiti (secondi) hanno sempre vinto nelle precedenti quattro trasferte disputate.