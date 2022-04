Il Sudtirol parte favorito contro il Lecco

Allo stadio " Druso " va in scena il confronto tra il Sudtirol e il Lecco . Nonostante la sconfitta con la Feralpisalò l'undici di Bolzano occupa ancora la prima posizione in classifica del Girone A di Serie C .

Sudtirol imbattuto in casa, scopri l'esito

Per le quote sono minime le possibilità che vedono la squadra allenata da Ivan Javorcic perdere contro le "Aquile". Il Sudtirol è insieme al Padova l'unica squadra a non aver ancora mai alzato bandiera bianca davanti al proprio pubblico. I rossobianchi in casa con ben 24 gol fatti e soltanto 2 subiti hanno fatto registrare 14 vittorie e 3 pareggi. Entrando più nel dettaglio si può aggiungere che la capolista in campionato non incassa gol in casa dal lontano 5 dicembre (vittoria per 4-1 contro la Fiorenzuola).

Il Lecco in trasferta con 5 successi, 2 pareggi e 10 sconfitte viaggia a una media di un punto a partita (17 in 17 gare). Osservando il ruolino di marcia delle "Aquile" si nota subito come il Lecco non pareggi da 10 giornate consecutive. Il Sudtirol parte favorito ma per correre meno rischi si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Under 3,5.