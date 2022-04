Manchester City-Atletico Madrid, inglesi nettamente favoriti

Il cerchio si stringe. In Champions League sono rimaste in corsa le "Magnifiche otto". L'andata dei quarti di finale scatta martedì 5 aprile alle 21 allo stadio Etihad , la casa del Manchester City . I ragazzi di Guardiola ospitano l' Atletico Madrid di Simeone , che nel turno precedente ha fatto piangere l'altra sponda di Manchester.

Champions League, Guardiola sfida Simeone: indovina il risultato di City-Atletico

City in vantaggio a meta gara? Possibile



Da Manchester a Manchester. Simeone ha fatto lo sgambetto ai Red Devils mettendosi di traverso allo svolgimento del derby inglese. Ora il coefficiente di difficoltà si alza anche se è vero che ad alzarsi è stato anche il livello delle prestazioni dei Colchoneros nel corso della stagione. La solidità della difesa però è solo un ricordo: l'Atletico ha subìto almeno una rete in sei delle otto euro sfide europee, centrando il clean sheet all'esordio, col Porto, e all'ultima contro lo United in trasferta.

Il City ha passeggiato negli ottavi contro lo Sporting, umiliato a Lisbona in modo tale da "riposare" al ritorno (0-0). Nelle tre gare interne del girone, invece, lo spettacolo si è visto eccome: vittoria City con Goal e Over 2,5.

In questa gara d'andata De Bruyne e compagni hanno l'inerzia dalla loro parte, in quota l'1 viaggia intorno all'1.35. Premio che si alza se si prova a legare in combo il segno 1 al Multigol 2-5. Oppure, affidandosi all'esito 1 primo tempo, offerto mediamente a 1.85.