Villarreal-Bayern: i bavaresi partono favoriti

Il programma dei quarti di finale di Champions League non si ferma a Chelsea-Real Madrid . All'Estadio de la Ceramica il Villarreal dopo aver eliminato la Juventus proverà contro il Bayern a concedere un'altra serata da sogno ai propri tifosi. Per il " Sottomarino Giallo " fermare Lewandowski e comagni non sarà semplice ma il successo ottenuto allo Stadium di Torino (0-3) dimostra che nel calcio nulla è impossibile.

Indovina il risultato esatto di Villarreal-Bayern e vinci!

Bayern favorito ma... scopri le quote

Il Villarreal nelle prime quattro gare interne di questo torneo ha fatto registrare una vittoria (2-0 con lo Young Boys), due pareggi (2-2 con l'Atalanta e 1-1 con la Juventus) e una sconfitta (2-0 con il Manchester United).

Tre vittorie (3-0 Barcellona, 4-0 Benfica e 2-1 Dynamo Kiev) e un pareggio (1-1 con il Salisburgo) invece per il Bayern in trasferta. Analizzando con attenzione queste 4 gare si nota subito come Muller soci abbiano segnato la maggior parte dei gol nella ripresa (7 su 10).

Per le quote il Bayern parte favorito ma non si può escludere almeno una rete da parte dei padroni di casa. Ok il Multigol 2-4 al 90'.