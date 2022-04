Bodo Glimt-Roma, giallorossi favoriti in Norvegia

Più di un "semplice" quarto di finale , è una sfida dal sapore di rivincita . La Roma di Mourinho torna all'Aspmyra Stadion per affrontare i norvegesi del Bodo Glimt , che in questo stadio umiliarono i capitolini con un netto 6-1 nella fase a gironi. Oggi come allora, alla vigilia di quel match, le quote sorridono alla truppa giallorossa. Ma non sarà una passeggiata.

Rivincita Bodo Glimt-Roma, indovina il risultato e vinci!

Norvegesi in modalità Over 2,5

Il campionato norvegese è scattato pochi giorni fa e il Bodo Glimt campione in carica ha esordito pareggiando 2-2 col Rosenborg. Solbakken e compagni sono imbattuti in casa, tra tutte le competizioni, addirittura dal 7 luglio 2021 e nelle ultime 5 gare ufficiali hanno sempre collezionato l'Over 2,5. Nei due precedenti turni ad eliminazione diretta hanno eliminato Celtic e AZ Alkmaar, ai supplementari.

La Roma eccezion fatta per il derby è entrata in connessione con l'Under 2,5 e in Norvegia cercherà il decimo risultato utile consecutivo. Se è vero che dalle sconfitte si impara qualcosa, Mourinho e i suoi hanno l'occasione di dimostrarlo lì dove si consumò quel "dramma sportivo".

Per le quote sarà riscatto giallorosso, il segno 2 vale circa il doppio della posta ma può essere opportuno ricorrere ad una doppia chance esterna in combo con il Multigol 1-4.