Bayern Monaco-Villarreal, bavaresi favoriti ma...

Lewandowski e compagni partono favoriti ma per volare in semifinale dovranno vincere e segnare almeno due gol in più del Villarreal. L’obiettivo è senza dubbio alla portata dei bavaresi ma occhio alle sorprese. Il “Sottomarino Giallo” nelle 4 trasferte fin qui disputate in Champions League ha fatto registrare 3 vittorie e 1 sola sconfitta. Danjuma e soci dopo aver perso per 2-1 contro il Manchester United hanno sempre centrato il successo sul campo dello Young Boys (4-1), Atalanta (3-2) e Juventus (3-0). Come in Real Madrid-Chelsea anche in questa sfida può uscire il Goal al triplice fischio dell’arbitro. Il Bayern nonostante abbia segnato 20 gol nelle prime 4 gare interne della competizione potrebbe non dilagare contro il Villarreal. Ok la “combo” che lega il Multigol Casa 2-4 all’1-2 Ospite.