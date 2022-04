Barcellona-Eintracht, quote favorevoli agli spagnoli

Barcellona-Eintracht, fai il tuo pronostico!

Aria di Over 2,5, scopri la quota

Tutto ancora in bilico dopo i primi novanta minuti: chi vince, con qualsiasi risultato, vola in semifinale mentre con un pareggio si va ai supplementari.

Dopo l'1-1 di Francoforte l'Eintracht (nono in classifica) ha continuato la sua serie negativa perdendo contro il Friburgo. Il Barcellona ha sofferto ma alla fine ha gioito contro il Levante, piegato in extremis per 3-2.

Il pronostico pende dunque dalla parte degli spagnoli, "lanciati" dai bookie verso una comoda vittoria.

In alternativa al segno 1 si può prendere in considerazione l'Over 2,5, offerto mediamente a 1.60.