Pronostico Inter-Milan, nerazzurri favoriti ma...

Il quarto episodio stagionale della saga " derby milanese " va in scena martedì sera, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia . All’andata finì 0-0 , risultato non da buttare per il “Diavolo” visto che in questa competizione fa ancora fede la regola dei gol in trasferta .

Inter-Milan, stavolta è derby in Coppa Italia! Fai il tuo pronostico

Una "combo" per il derby di Milano

A un passo dalla finale dopo aver compiuto un percorso molto simile, nei risultati e non solo. Già, nel turno precedente Inter (2-0 alla Roma) e Milan (4-0 alla Lazio) hanno eliminato abbastanza agevolmente le due capitoline per poi soffrire quando meno era lecito aspettarselo.

In precedenza, infatti, l’Inter ha dovuto guardare negli occhi lo spettro dell’eliminazione, contro l’Empoli, per poi pareggiare in extremis con Ranocchia e andarsi a prendere la qualificazione nei supplementari con Sensi.

Il Milan ha avuto la meglio sul Genoa oltre i 90’ regolamentari (1-1), chiudendo la pratica con due gol nei supplementari.

Da segnalare che il match d’andata contro l’Inter, disputato il 1° marzo, ha inaugurato una striscia di 7 clean sheet di fila dei rossoneri. Risale invece al 17 gennaio scorso l’ultimo ko del Milan, 1-2 contro lo Spezia. La più “recente” ferita interista è datata 20 febbraio quando il Sassuolo sbancò il Meazza per 2-0.

Se si parla di precedenti stagionali siamo al quarto capitolo, i primi tre hanno mandato in archivio due pareggi più un successo di Pioli. Lecito aspettarsi ora una “risposta” nerazzurra, per certificare una svolta in positivo che negli uomini di Inzaghi sembra scattata innanzitutto a livello mentale.

Le quote vedono favoriti gli uomini di Simone Inzaghi, con l’1 al 90’ che vale circa un raddoppio. Sarà tuttavia un match verosimilmente combattuto, in cui ci può stare un altro Under 2,5. Una via di mezzo tra le due opzioni può essere la “combo” 1X + Under 3,5.