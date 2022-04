Pronostico Rizespor-Fenerbahce, occhio al Goal

Super Lig , massimo campionato turco . Venerdì alle 19.30 il match Rizespor-Fenerbahce apre la 34ª giornata, i tre punti in palio pesano rispettivamente per salvezza e Champions League . Quote favorevoli agli ospiti ma il Rizespor di recente ha castigato più di una "big" e allora... Ecco analisi e pronostico .

Rizespor-Fenerbahce, fai il tuo pronostico

Fenerbahce favorito ma il Rizespor è "ammazzagrandi"

A cinque giornate dal termine il Rizespor padrone di casa ha 30 punti insieme all'Altay, staccato di 10 lunghezze dal Giresunspor. Situazione ad alto rischio dunque perchè in Turchia ne retrocedono quattro.

Prospettiva ben diversa per il Fenerbahce di Zajc, secondo a -11 dal Trabzonspor. Il vero obiettivo è difendere il prezioso secondo posto (che vale i preliminari di Champions) dal Konyaspor, al momento una lunghezza più giù in classifica.

Non inganni il divario in classifica: il Rizespor nelle ultime due gare interne ha battuto proprio Trabzonspor (3-2) e Konyaspor (2-1). Dunque, cautela.

Per le quote il Fenerbahce è favorito a 1.65 di media, l'offerta è praticamente la stessa in caso di almeno una rete per parte (esito "Goal").